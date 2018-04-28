Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olarak tanınan firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, yurtdışına evrak gönderirken gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün ABD'ye kargo göndereceğini tespit etti. 13 Nisan günü kargoyu göndermek isteyen Öksüz, gözaltına alındı.

Kargo paketini incelemeye alan polis, FETÖ soruşturmasında aranan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz ve çocuğu Z.Ş'ye ait olduğu belirtilen evraklara el koydu. Emniyette ifadesi alınan Esmaül Hüsna Öksüz'ün, kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği belirtildi.

Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.