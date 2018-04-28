Seçimde kazananı katılan belirleyecek

Erken seçim kararının ardından muhalefet partileri arasında başlayan temaslarda ittifak ve ortak aday konularının yanı sıra seçim güvenliği ve katılım oranı da önemli bir başlık oldu. Bu konuda yürütülen çalışmaları birbiriyle paylaşan partiler, katılım oranında kaybın yüzde 12 altına düşmesi için ortak çalışma kararı aldı.

24 Haziran'da yapılacak erken seçim için muhalefet partileri arasındaki temaslar sürüyor. Ortak cumhurbaşkanı adaylığında anlaşamayan partiler bu kez Parlamento seçimlerinde çoğunluğu sağlamak için ittifak yolları arıyor. Muhalefet partileri arasında artan görüşmelerin önemli başlıklarından biri de seçim güvenliği ve seçime katılım oranının arttırılması.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, görüşmelerde seçim araştırmaları, anketler masaya yatırıldı, seçime katılım oranlarının seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğiyle ilgili çeşitli simülasyonlar yapıldı.

'SEÇMENİ SANDIĞA GÖTÜRMEZSEN 2. TUR HAYAL OLUR'

© Fotoğraf : DHA Akşener: İkinci tur yakınlaşmalar olur

Görüşmelerde, "Seçmeni sandığa götürmezsen 2. tur hayal olur. İnsanları sandığa götürmenin yollarından biri aday ama diğeri de aday kadar önemli. O da insanların verdiği oya sahip çıkılıp çıkılmayacağına olan güveni. Bu nedenle seçim güvenliği ile ilgili çalışmalar çok önemli" denildiği öğrenildi.

Sandık güvenliğiyle ilgili çalışmaları ortaklaşa yürütecek partiler, kampanya boyunca da seçmene sandık güvenliğinin tam sağlanacağıyla ilgili mesajlar verecek.

KATILIM ORANINDA HEDEF YÜZDE 88

Seçim güvenliği ile ilgili çalışmalarda ortak hareket etme kararı alan partiler katılım oranının sonuçlar üzerindeki etkisini de değerlendirdi. Sandığa gitmeyen seçmenin daha çok 'muhalif seçmen' olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde katılım oranında 1-2 puanlık artışın önemli farklar yarattığı çeşitli örneklerle ele alındı.

Katılım oranının daha da yükseltilmesi için özel çalışma kararı alan partiler hedef de koydu. Partiler katılım oranındaki kaybın yüzde 12 altına düşmesi için çalışma yapacak. Bu katılımın en az yüzde 88'e çıkarılması anlamına geliyor.

SON 3 SEÇİMDEKİ KATILIM ORANLARI

7 Haziran 2015 Milletvekili seçimlerinde katılım oranı yüzde 83.92, 1 Kasım 2015 Milletvekili seçimlerinde katılım oranı yüzde 85.25, 16 Nisan Anayasa referandumu oylamasında katılım oranı yüzde 85.43 oldu. Partiler 24 Hazirandaki iki seçimde bu oranın daha da artışı için çaba harcayacak.