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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 15 vekile 'kumpası bozun' dedik

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin savunulması konusunda öncünün CHP olduğunu söyleyerek, "Ezberlerini bozduk. 15 milletvekiline gidin kumpası bozun dedik. Nasıl yaparsınız diyor. Yaparız Recep bey yaparız" dedi.

    CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, ülkenin 5 temel sorunu olduğunu söyledi. "Eğitim, dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi. Bu 5 sorun iç içe geçen sorunlardır" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    • Demokrasinin öncüsü CHP'dir. Ezberlerini bozduk. 15 milletvekiline gidin kumpası bozun dedik. Nasıl yaparsınız diyor. Yaparız Recep bey yaparız.
    • 16 yılda 14 kez eğitim politikasını değiştiren bir ülke var mıdır? Bizim çocuklarımız kobay mı, denek mi? 16 yılda 14 sefer strateji değiştiriyorsan ne olacak bu çocuklar? Çocuğumuza bakın, hangi liseye gideceğini, hangi sınava gireceğini bilmiyor. Okulları nitelikli, niteliksiz diye ikiye ayırdılar. Hangi anne çocuğunu niteliksiz okula göndermek ister?
    • İkinci temel sorunumuz dış politika. Dış politika bütün ülkelerin tarihin çok önemlidir. Bütün ülkeler dış politikalarını kendi çıkarları üzerine inşa eder. Egemen devletlerin talimatıyla hareket edilmez.
    • Dış politikada Türkiye'yi felakete sürüklediler, eskiden herkes dostumuzdu, şimdi düşmanımız. Dış politikanın özelliği milli olmasıdır, milli olmaktan çıkardılar. Mısır'la kavga ettiler, niye kavga ettin Mısır'la, hangi gerekçeyle?. Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara İsrail'e sattılar.
    • Bir başka madde toplumsal barış: 2002'de terör yoktu. Etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden yaşam tarzı üzerinden siyaset kime fayda getirir? Türkiye'nin bölünmesinden ayrışmasından mı, bütünlüğünden mi yanasın? Bütünlüğünden yanasın, o zaman Türkiye'yi ayrıştıranlara oy vermeyeceksin. Kim yaptı bunları? Son 16 yılda yaptılar. Komşumuzun kimliğini inancını sormazdık, şimdi sorar hale geldik. "İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstünde yeri vardır" bunu söyleyeceksiniz.
    • Dördüncü sorunumuz demokrasi, tek adam rejimi. Demokrasi, şöyle dünya haritasına bir bakalım. Nerede demokrasi varsa, insan hakları, inançlara, kimlere saygı varsa orada demokrasi vardır ve o ülkeler gelişmiştir, kişi başı gelir en az 25 bin dolardır. Afganistan dahil bakın, Suudi Arabistan'a Irak, Suriye'ye gitmek isteyen yok. Nereye, Hollanda'ya, Amerika'ya Kanada'ya gitmek isteyen var. Demokrasinin 'D'sinden nasip almamış insanlar demokrasi dersi vermeye kalkıyor."
    • Liyakatı yok ettiniz, adaleti yok ettiniz. Adalet devletin temelidir, adaletin olmadığı yerde devlet çöker.

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    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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