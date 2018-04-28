HDP'den yeni Abdullah Gül açıklaması

© AA / Binnur Ege Gürün HDP'den Abdullah Gül yorumu

Gazete DuvaR'dan İrfan Aktan'a konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Adaylığı ihtimal dışı kalmış gibi görünse de sizin Abdullah Gül'le ilgili bir soruya 'değerlendirilebilir' yönünde verdiğiniz yanıt çok tartışıldı. Sizce gerçekten Gül'ün adaylığı değerlendirilebilir mi? sorusuna cevap verdi.

'Değerlendirilebilir' ifadesiyle karşıdaki cepheyi kastettiğini söyleyen Temelli, şöyle konuştu:

"Bazı kelimelerin eksik yansıması veya doğru ifade edilememesi yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Abdullah Gül 'değerlendirilebilir' derken de karşıdaki cepheyi kastetmiştim. Nitekim o sözü söylediğim röportajda da kendi adayımızla seçime gireceğimizi söylemiştim. Fakat ne yazık ki özellikle HDP karşıtlığında her şeyin araç haline getirilmesi, Türkiye siyasetinin önündeki en önemli handikaplardan biridir."