Abdullah Gül: Geniş mutabakat oluşmadı, adaylığım artık söz konusu değil

24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağı tartışılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı açıklamayla noktayı koydu. Gül, "Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Böyle geniş bir arzunun olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" dedi.

© Fotoğraf : DHA Abdullah Gül: Yarın ne düşündüğümü anlatacağım

Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, adaylığı ile ilgili tartışmaların tamamen kendi dışında geliştiğini ve geniş bir mutabakat oluşursa kabul edebileceğini söylediğini açıkladı.

Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerle bir araya gelen Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun temaslarının sonunda böyle bir mutabakat oluşmadığını ve aday olmayacağını ifade etti.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

'TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ POZİTİF DEĞİL'

"Öncelikle seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepimiz şahidiz ki Türkiye yakın tarihinin en zor dönemlerinden biri içerisinde. İç ve dış şartlarda büyük zorluklarla karşı karşıyayız. İçeride daha çok huzura, güvene ihtiyaç varken maalesef daha çok kutuplaşma, ayrışma, korku ve kaygı ortamı var. Dışarıda ise tarihimizin çok ciddi beka sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ekonomik kaygıların da ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz. Ayrıca hamasetin, karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını görüyoruz. Türkiye için neyin iyi olduğunu konuşmak yerine kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz.

'ARKADAŞLARIMIN DÜĞÜNLERİNE BİLE GİDEMEDİM'

Bu çerçeve içerisinde benim ismim de yoğun şekilde gündemde. Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim ve bunlar geride kalmış şeyler. Şerefle temsil ettim. Ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz. Memleketimizin güçlü olması ve barış huzur içinde yaşanan aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Bunun dışında bir arzumuz ve beklentimiz olamaz. Dediğim gibi ben geride bıraktım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmadım. Arkadaşlarımın düğünlerine bile gidemedim. Bu şu anlama da gelmezdi, bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmayacağım. Günü geldi hain darbe teşebbüsü çıktığında arkama bakmadan üstüme düşeni yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlüklerle ilgili haksızlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan da geri kalmadım.

'BENİM ORGANİZE ETTİĞİM BİR SÜREÇ DEĞİLDİ'

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Seçimlerin erkenden yapılacağının anlaşılması üzerine Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesi benim dışımda gelişmiştir. Benim organize ettiğim bir süreç değildir. Benim siyaset tecrübe ve anlayışıma güvenenlerin talebinden ortaya çıkmıştır. Ben de geniş bir mütabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa kaçınmayacağımı belirtmişimdir.

Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mütabakat olmadığı ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir. Tarih karşısında vicdanen sorumluyum.

KENDİSİNİ ELEŞTİREN AK PARTİLİLERE YANIT

Hakkımda söylenen birçok şeyle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum.

AK Partili bazı eski arkadaşlarım benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum. Onlara tavsiyem benimle ilgili sözlerini avuçlarının aralarına başlarını alarak bir mukayese etsinler, kendi bugünkü konumlarını gözden geçirsinler.