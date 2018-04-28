İktidar ve muhalefetten Abdullah Gül'ün 'Aday değilim' açıklamasına ilk yorumlar

© AA / İslam Yakut Abdullah Gül: Geniş mutabakat oluşmadı, adaylığım artık söz konusu değil

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına bugün yaptığı açıklayla son verirken, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortama yönelik bir dizi eleştiride bulundu.

Geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül'e yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" diye yazdı.

Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 28, 2018

​Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Demesem olmaz: ‘Gereken ortamı bulsam aday olacaktım' minvalindeki açıklamasıyla Abdullah Gül, bütün kredisini tüketen müflis bir tüccar resmi verdi. Bir gram fazlası değil" mesajını paylaştı.

Demesem olmaz: 'Gereken ortamı bulsam aday olacaktım' minvalindeki açıklamasıyla Abdullah Gül, bütün kredisini tüketen müflis bir tüccar resmi verdi. Bir gram fazlası değil. — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) April 28, 2018

​CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Sayın Abdullah Gül'ün bugün yaptığı açıklamada demokrasiye,hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir" dedi.

Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptıı açıklamada demokrasiye,hukukun üstünlüğüne,yargı bağımsızlığına,kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir. — Engin ALTAY (@enginaltaychp) April 28, 2018

​IŞIK: MÜHENDİSLİK HESAPLARI ÇALIŞMADI

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Abdullah Bey ülkenin cumhurbaşkanlığını yapmış, AK Parti'nin kuruluşunda bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve en son Cumhurbaşkanlığı yapmış olan bir şahsiyettir. Biz isterdik ki Abdullah Bey'in isminin AK Parti'den başka hiçbir şekilde anılmaması, ama siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının çalışmadığı çok bellidir" ifadelerini kullandı.