Karamollaoğlu: 100 bin değil en az 500 bin imzayla adayımızı belirleyeceğiz

Karamollaoğlu, partisinin 'Seçim 2018 Atılım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde yaşananların, tarihe en garip ve çelişkili seçim arifesi olarak geçeceğini belirtti.
Karamollaoğlu, "Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler" diye konuştu.
Seçimin erkene alınması hatta baskın bir seçim noktasına getirilmesinin altında yatan gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:
'HİÇ KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMAYACAK BİR BAŞKAN ADAYI'
Hükümetin ekonomi, eğitim ve sağlık politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, olağanüstü hal ile seçime gidilemeyeceğinin altını çizdi.
Partisinin seçimlerden en büyük başarıyla çıkmasını sağlayacak çalışmaları yaptıklarını ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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