Arınç'tan Gül'e teşekkür

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını duyuran Gül'e teşekkür ederek, "Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum" dedi.

© AA / İslam Yakut Abdullah Gül: Geniş mutabakat oluşmadı, adaylığım artık söz konusu değil

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan teşekkür mesajı geldi.

Gül'e teşekkür eden Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi.

İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak Ak Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) April 28, 2018

​Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır.

Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) April 28, 2018

​Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum."