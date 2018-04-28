Erdoğan: Rekor oy alacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuştu. '16 Nisan'daki ataleti üzerinden söküp atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum' diyen Erdoğan, AK Gençlik Teşkilatına "Gençleri saflarımıza çekmeye hazır mıyız?" diye sordu.
© AA / Cem Öksüz
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Dışarıda İzmirli kardeşlerimizle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz.
- Şehre geldiğimiz andan itibaren bizi muhabbetle bağrına basan tüm İzmirli kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.
- Bugün bu salonda 16 Nisan'daki ataleti üzerinden söküp atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum.
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