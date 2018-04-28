Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen darbe karşıtı değil darbecisin

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'İZMİR'E KENDİMİZİ TAM OLARAK ANLATAMADIK'
- Korku ve kara basan gibi İzmir'in üzerine çökenler İzmir'e ne verdi? AK Parti'nin İzmir'e bir zararı dokunmuş mudur? AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Biz demokrasinin bu ülkede tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun, bunları savunmak suç mudur? Türkiye'nin bütün şehirlerini, tüm bireyleri ile kaldırmak, herkesin kalkınmasını sağlamak suç mudur? Bunlar suçsa, bizim suçumuz çok büyük. Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi sürekli laikliğin kullanılarak örselenmesine de karşı çıktık.© AA / Cem Öksüz
'İZMİR GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN ŞEHRİDİR'
'KILIÇDAROĞLU DİKTATÖRLÜĞÜN DANİSKASINI YAPIYOR'
- Bütün görüntülerde varsın. Yandın (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin.
'CÜMLE BİTMEDEN 15 MİLLETVEKİLİNİ PAKET YAPIP GÖNDERİYOR'
- (15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini eleştirirken) Kalkıp Erdoğan'a diktatör diyeceksin, diktörlüğün daniskasını kendin yapacaksın.© AA / Raşit Aydoğan
- Birisi 'Oradan sar bana 15 mebus' diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor.
- Sen genel başkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Bu budur. Ve tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır, bir de şimdi Bay Kemal'le yazmıştır.
'BENİ MİLLET GETİRDİ'
- Tayyip Erdoğan'ı Soros getirmedi. Tayyip Erdoğan'ı milletim getirdi.
'İZMİR'E SUYU GETİREN BİZİZ'
- Şu susuz İzmir'e suyu getiren biziz ya. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olan bir işe, talimat verdim DSİ'ye öyle getirdik.
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