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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de

    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen darbe karşıtı değil darbecisin

    © AA / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir 6. Olağan İl Kongesi'nin ardından düzenlediği mitingle İzmirlilere seslendi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nu 15 temmuz darbe girişimine destek vermekle suçladı.

    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    'İZMİR'E KENDİMİZİ TAM OLARAK ANLATAMADIK'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Cem Öksüz
      Erdoğan: Rekor oy alacağımıza inanıyorum
      Korku ve kara basan gibi İzmir'in üzerine çökenler İzmir'e ne verdi? AK Parti'nin İzmir'e bir zararı dokunmuş mudur? AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Biz demokrasinin bu ülkede tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun, bunları savunmak suç mudur? Türkiye'nin bütün şehirlerini, tüm bireyleri ile kaldırmak, herkesin kalkınmasını sağlamak suç mudur? Bunlar suçsa, bizim suçumuz çok büyük. Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi sürekli laikliğin kullanılarak örselenmesine de karşı çıktık.

    'İZMİR GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN ŞEHRİDİR'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
      Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun, en iyi aday sensin
      Bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir. Benim 2023 hedeflerine birlikte yürümek istediğim İzmir karşımda.

    'KILIÇDAROĞLU DİKTATÖRLÜĞÜN DANİSKASINI YAPIYOR'

    • Bütün görüntülerde varsın. Yandın (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin.

    'CÜMLE BİTMEDEN 15 MİLLETVEKİLİNİ PAKET YAPIP GÖNDERİYOR'

    • Mahir Ünal
      © AA / Raşit Aydoğan
      AK Parti'den CHP-İYİ Parti anlaşması yorumu: Yaşanan hadise, bugünün Güneş Motel vakasıdır
      (15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini eleştirirken) Kalkıp Erdoğan'a diktatör diyeceksin, diktörlüğün daniskasını kendin yapacaksın.
    • Birisi 'Oradan sar bana 15 mebus' diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor.
    • Sen genel başkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Bu budur. Ve tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır, bir de şimdi Bay Kemal'le yazmıştır.

    'BENİ MİLLET GETİRDİ'

    • Tayyip Erdoğan'ı Soros getirmedi. Tayyip Erdoğan'ı milletim getirdi.

    'İZMİR'E SUYU GETİREN BİZİZ'

    • Şu susuz İzmir'e suyu getiren biziz ya. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olan bir işe, talimat verdim DSİ'ye öyle getirdik.
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