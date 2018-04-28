Erdoğan'ın 7 başdanışmanı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 başdanışmanı, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak için istifa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 başdanışmanından 7'si, AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etti. 5'i kadın olan danışmanların tamamı eski AK Partili vekillerden oluşuyor.

© AA / Murat Kaynak Seçime katılmak için istifa ettiler

Sözcü'nün aktardığı habere göre, 24 Haziran'da AK Parti listesinde yer almak için görevinden ayrıldığı belirtilen isimler şöyle: Alev Dedegil, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Gülşen Orhan, Seyit Sertçelik, İhsan Şener ve Özlem Zengin.

Başdanışmanlık görevinden ayrılan 7 ismin hepsi de eski vekil. Dedegil ve Zengin (İstanbul), Türkmenoğlu ve Samancı (Konya), Orhan (Van), Sertçelik (Ankara), Şener (Ordu) illerinden vekil seçilmişti.

Habere göre, bazı isimler ise vekillik için izin alamadı. Başdanışmanlıktan ayrılmak için Erdoğan'dan onay bekleyen isimlere Cumhurbaşkanının 'ayrılma' dediği belirtildi.