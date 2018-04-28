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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener'den 'suikast' iddiasına ilişkin ilk açıklama

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, suikast iddiasına ilişkin "Ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. İnanmış insanların bu manada bir korkusu olmaz" açıklamasında bulundu.

    İYİ Parti, Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
    İYİ Parti'den 'suikast' iddiası
    Partisinin il başkanlığının açılışı için Zonguldak'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öncesinde Madenci Anıtı'nda parti otobüsünden halka seslendi.

    İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un gündeme getirdiği suikast girişimi iddialarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Akşener, "Ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. İnanmış insanların bu manada bir korkusu olmaz. Kimi zaman bu tür şeyler söylenir. Esasında geriye çektirmek amacını taşır. Yani korku önemli bir duygu ve hepimizde var olan bir duygu. Bende de var elbette. Fakat bir süre sonra yaşlarımızdan tecrübemizden dolayıdır, geriye gidebiliyor. Ben mesela genç için daha çok korkarım. Yaşayacak çok zamanı var. Türkiye'de ağırlıklı korkutmak üzerine şu sıra. Onun için onun karşısında korkmayacaksınız" dedi.

    'SİZLERİN İMZASIYLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM'

    Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
    Akşener: Kılıçdaroğlu, aklındaki ismi söyledi
    Akşener, Cumhurbaşkanlığına 100 bin imza toplayarak aday olacağını da belirten Akşener şunları söyledi:

    "Bugün biz grup kurmuş durumdayız. Ama o grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum. Çünkü benim sözüm var. 100 bin imza ile aday olacağım. Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Biz haram ve helalin ne olduğunu bilenlerdeniz. Dolayısıyla vatandaşın, aziz milletimizin, Zonguldaklının eğer aday göstermek için imzası yoksa ben de yokum. Bu zamana kadar sağ elle mi sol elle mi yemek yenir diye tartışmalarıyla Türkiye meşgul edilirken hangi el ile haram yenir konusunda bir alimin, bir ilahiyat fakültesi profesörünün fetva verdiğini, görüş bildirdiğini gördünüz mü? İşte en önemlisi kul hakkıdır. Biz kul hakkı yemeyeceğiz. Onun için 15 arkadaşımızın imzasıyla, grup kararıyla Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım. Sizlerin imzasıyla, desteğiyle ben Cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Buradan ağalara sesleniyorum. Hodri meydan var mı artıran. Hadi düşün milletin kantarına tarttırın kendinizi ve görün cürmünüzü. Oturduğunuz yerden konuşmak çok kolay."

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    Etiketler:
    Suikast, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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