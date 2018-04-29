Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

AK Parti'den aday adaylığı önceki yıllarda da gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na gideceği duyuruldu.
Türkiye'de 'Avrupa Gol Kralı' olarak tanınan eski Türk milli futbolcu Tanju Çolak'ın, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.
AK Parti'den aday adaylığı önceki yıllarda da gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na gideceği duyuruldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)