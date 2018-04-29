Manisa'da 3.7 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi.
Yerin 9.3 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre saat 00.20'de Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi.
Yerin 9.3 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
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