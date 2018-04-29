İYİ Partili Çıray'dan sıra dışı bedelli askerlik önerisi

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ilginç bir öneride bulundu.

© AA / Murat Kaynak AK Parti Sözcüsü Ünal: Bedelli askerlik gündemimizde yok

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bir teklifte bulundu.

'BİR ÖNERİMİZ VAR'

“Bizim bir önerimiz var” diyen Çıray, “Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin” dedi.

Sn @aliturksen Bizim bir önerimiz var; mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin. — Aytun Çıray (@AytunCiray) April 28, 2018

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