Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan açıklaması: Bir dua ettim, işinden oldu

Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan'ın görevine son verilmesi ve yerine NTV'nin spikerlerinden Buket Aydın Baykal getirilmesine ilişkin 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den de açıklama geldi.

Ünlü, 'Cübbeli Ahmet Hoca' adıyla açtığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, umrede yaptıkları dualarla bazı kişileri havale ettiklerini ve bu dualar sonrası Ahmet Hakan'ın görevden ayrıldığı haberini aldıklarını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Mekke-i Mükerreme'den selamlar ve duâlar. Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Buradan duâlar ne çabuk kabul oluyor ki ertesi gün her hafta mutlaka bizimle alakalı bir haber yapmayı mârifet sanan Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik. Allah kendisine bir daha böyle bir imkan vermesin. Darısı diğerlerinin başına.

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

Ahmet Hakan, 13 Nisan'daki yazısında, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada olay yaratan "Şifa Ayetleri" isimli kitabına değinmişti. Kitabında, erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için 4 dua veren Cübbeli Ahmet ile ilgili Hakan, "Din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamak bu değilse nedir Allah aşkına?" ifadesini kullanmıştı.