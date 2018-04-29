Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Özden Örnek 75 yaşındaydı ve bir süredir tedavi görüyordu.

Örnek'in oğlu Burak Örnek geçtiğimiz ocak ayında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

BALYOZ'DA ÖNCE 20 YIL HAPİS, SONRA BERAAT

Özden Örnek 22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı ve tutuklandı.

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Nokta dergisi 29 Mart 2007 tarihli sayısında Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükleri yayınladı. Örnek'in tuttuğu iddia edilen günlüklerde bazı orgenerallerin 2004'te askeri darbe yapmayı düşünüp, hazırlıklarını yaptığı ancak sonradan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün bu darbe teşebbüslerini engellediği ileri sürülüyordu.

Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Özden Örnek, davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucu beraat etmişti.

ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Örnek, 1964 yılında Donanma'ya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1982 yılında Albay olan Örnek 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğüne atandı. Özden Örnek, 1988 tarihinde Tuğamiralliğe, 1992 yılında Tümamiralliğe, 1996 tarihinde de Koramiralliğe terfi etti. Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.