'Erdoğan her an 'Üniversitelerin bölünmesi de nereden çıktı, geri adım atın' diyebilir'

"Yazın bir kenara: Reis'ten her an…'İstanbul Üniversitesi gibi, Hacettepe Üniversitesi gibi, Erciyes Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizin bölünmesi de nereden çıktı! Derhal geri adım atılsın' şeklinde bir haykırış gelebilir."
KOMİSYONDAN GEÇTİ, TEPKİLER DİNMEDİ
20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonunda kabul edilmişti. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.
Tasarıya özellikle İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi tarihi okullarda okuyan öğrencilerden ve üniversite hocalarından büyük tepki var.
Son olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri kitlesel bir buluşmayla tasarıyı protesto etmişti. Gazi Üniversitesi'ndeki protesto ise emniyet güçlerinin müdahalesine sahne olmuştu.
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