'Erdoğan her an 'Üniversitelerin bölünmesi de nereden çıktı, geri adım atın' diyebilir'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aralarında İstanbul, Gazi ve İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini öngören tasarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Derhal geri adım atın" çağrısı yapabileceğini söyledi.

© AA / Kerem Alperen Kaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, üniversitelerin bölünmesine tepki

Hakan, "Abdullah Gül siyasi mevta oldu" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2018) yazısında, şu ifadeye yer verdi:

"Yazın bir kenara: Reis'ten her an…'İstanbul Üniversitesi gibi, Hacettepe Üniversitesi gibi, Erciyes Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizin bölünmesi de nereden çıktı! Derhal geri adım atılsın' şeklinde bir haykırış gelebilir."

KOMİSYONDAN GEÇTİ, TEPKİLER DİNMEDİ

20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonunda kabul edilmişti. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Söz konusu tasarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor. Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

Tasarıya özellikle İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi tarihi okullarda okuyan öğrencilerden ve üniversite hocalarından büyük tepki var.

Son olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri kitlesel bir buluşmayla tasarıyı protesto etmişti. Gazi Üniversitesi'ndeki protesto ise emniyet güçlerinin müdahalesine sahne olmuştu.