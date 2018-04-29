CHP'de 81 il başkanı, Cumhurbaşkanı adayını oyladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Kayseri’de bir araya geldiği 81 il başkanına, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi.

© AA / Mehmet Ali Özcan CHP, cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağını duyurdu: Salı sallanabilir

Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.

'DEMOKRASİ İTTİFAKI' VE KESİCİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun, "İtitfakın adı ‘demokrasi ittifakı' olacak. Önümüzdeki günlerde ortak bir deklarasyon yayınlayacağız" dediği ileri sürüldü.

© AA / Arda Küçükkaya Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor

Toplantıda konuşan 43 il başkanı seçimlere yönelik düşüncelerini dile getirdikten sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istedikleri konusunda görüşlerini ifade etti.

İddialara göre, konuşan il başkanlarından tamamına yakınının İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi aday olarak görmek istediklerini söylediği öğrenildi. Birkaç il başkanının ise Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adını gündeme getirdiği kaydedildi. Aday isimlerinin konuşulması üzerine Kılıçdaroğlu'nun, "Biz buraya aday belirlemeye gelmedik" ifadesini kullandığı belirtildi.