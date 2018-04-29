CHP'de 81 il başkanı, Cumhurbaşkanı adayını oyladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi.
İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.
'DEMOKRASİ İTTİFAKI' VE KESİCİ İDDİASI
Kılıçdaroğlu'nun, "İtitfakın adı ‘demokrasi ittifakı' olacak. Önümüzdeki günlerde ortak bir deklarasyon yayınlayacağız" dediği ileri sürüldü.
İddialara göre, konuşan il başkanlarından tamamına yakınının İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi aday olarak görmek istediklerini söylediği öğrenildi. Birkaç il başkanının ise Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adını gündeme getirdiği kaydedildi. Aday isimlerinin konuşulması üzerine Kılıçdaroğlu'nun, "Biz buraya aday belirlemeye gelmedik" ifadesini kullandığı belirtildi.
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