Kılıçdaroğlu'ndan 'bedelli askerlik' açıklaması: Başbakan’ın sözü, sözcüsüne bile geçmiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili AK Parti'yi eleştirdi, “Başbakan ‘bedelli askerlik değerlendirilir’ diyor. Partisinin sözcüsü çıkıyor ‘Binali Yıldırım’ın kendi görüşüdür, bedelli gündemimizde yok' diyor. Başbakan’ın sözü, sözcüsüne bile geçmiyor. Çünkü oraya halkın değil; Saray’ın iradesiyle geldi” dedi.