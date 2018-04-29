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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: 1 Mayıs konusunda sendikalarla açık açık konuştum

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunun tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. 1 Mayıs'ın şenlik içerisinde geçmesini istiyoruz, bir bayram havasında geçmesini istiyoruz. Sendikalarla açık açık konuştum, 'Nasıl biz size hassasiyet gösteriyorsak, sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi arzu ediyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

    Soylu, Trabzon'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    1 Mayıs Taksim
    © AA / Onur Çoban
    İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması
    Bakan Soylu, bir gazetecinin, "1 Mayıs'ın güvenlik riski var mı? Mesela Adana'da bu sabah DEAŞ elemanları gözaltına alınmış bir evde. 1 Mayıs'ı sabote etmeye çalıştıkları iddiasıyla baskın düzenlenmiş" sorusu üzerine, şunları söyledi:

    "Türkiye, kritik her döneme girdiğinde sabote edilmeye çalışılan bir ülkedir. Biz geçen sene 700 civarında eylemi engelledik. Yine bu yıl da çok eylem engellendi. En son İzmir'de DEAŞ'lı üst düzey bir sözde emir ve onun arkadaşları gözaltına alındı. PYD, PKK konusundaki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Elbette ki canını acıttığımız terör örgütleri bunun karşılığını alabilmek için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Biz de bunun üzerine bir çaba sarf ediyoruz. Bunun milletimiz tarafından bilinmesini isteriz."

    '24 SAAT UYUMUYORLAR'

    Polis, İstihbarat ve Jandarma Teşkilatlarının iç güvenliğin tesisi için ciddi bir gayret sarf ettiğini söyleyen Soylu, "24 saat uyumuyorlar istihbarat, terör, asayiş birimlerimiz. Bütün bunları geliştirebilmek için ciddi çabalar ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

    DİSK Genel Başkanı Kani Beko
    © Fotoğraf : DHA
    DİSK: 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlayacağız
    Soylu, 1 Mayıs'la ilgili yaklaşık 20-25 gün önce DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerinin kendisini ziyaret ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Ortak bir anlayışla birlikte Maltepe Meydanı'nda yapacaklar, TÜRK-İŞ Başkanı ile Hatay konusunda mutabakat sağlandı. HAK-İŞ Adana'da yapıyor. 51 büyük etkinlik meydana gelecek Türkiye'de, şu ana kadar bizim iznini verdiğimiz, takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz. Bunun tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. 1 Mayıs'ın şenlik içerisinde geçmesini istiyoruz, bir bayram havasında geçmesini istiyoruz. Tüm sendikalarımızın aynı anlayış içerisinde, tüm çalışanlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin aynı anlayış içerisinde olmasını istiyoruz. Bu konuda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla sürekli temas halindeyiz, aynı zamanda Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza da bilgilerin tamamını anı anına aktarıyoruz. Ben Nevruz nasıl geçmişse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl şenlik içerisinde yaşanmışsa 1 Mayıs'ın da…"

    'AK PARTİ'NİN İŞÇİLERİMİZE BİR ARMAĞANIDIR'

    Tüm sendikalarda aynı sorumluluğu ve heyecanı gördüğünü aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    1 Mayıs İşçi Bayramı
    © AP Photo /
    Türk-İş, 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak
    "Terör örgütleri bunu istismar, sabote etmek isteyebilir mi? Etmek isteyebilir, biz ona müsaade etmeyiz Allah'ın izniyle. Milletimizin 1 Mayıs'ı en iyi şekilde geçirebilmesi hususunda bütün güvenlik tedbirlerini aldık ve sendikalarla açık açık konuştum, 'nasıl biz size hassasiyet gösteriyorsak, sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi arzu ediyorum.' dedim. Onlar da aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Bu konuda hassasiyetlerini de görmenin rahatlığı içerisindeyiz. Karşılıklı emniyet, güvenlik birimlerimizle temas halindeler. Zannediyorum bir problem olmadan 1 Mayıs da aynı anlayış içerisinde geçecektir ve Türkiye emek, çalışma hayatı ile bu bayramını, yine AK Parti'nin işçilerimize bir armağanıdır 1 Mayıs Bayramı, bu bayramı çok güzel bir şekilde kutlayacaktır düşüncesi içerisindeyim."

    Etiketler:
    1 Mayıs, TTB, TMMOB, KESK, DİSK, Süleyman Soylu, Maltepe, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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