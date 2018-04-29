Erdoğan'dan CHP'li 15 vekile: Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz, onları da lekelediniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'nin Meclis grubu oluşturmasını sağlayan milletvekillerine seslenerek, Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz; siz iradesini satanlardansınız, onları da lekelediniz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi öncesi parti otobüsünden halka hitap etti.

'TAM BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ'

Erdoğan, partililere yönelik olarak şunları söyledi:

© AA / Kayhan Özer Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen darbe karşıtı değil darbecisin

"Şu anda tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına geldi. Bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır. Gençler, tabii şu anda Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi tıklım tıklım dolu ancak siz buradasınız. Selamlamadan içeri geçemezdim. Tabii bu aralar malum, Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestlerdereler'de mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu an Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. İçeride aynı şekilde etkisiz hale getiriliyorlar. Mehmetçiğimiz aldığı ilhamla kararlı bir şekilde ilerliyor. Yahya Kemal'in dörtlüğünü okumadan salona girilmez. Şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın galip et; çünkü bu son ordusudur İslâm'ın. Bu ordu böyle destan yazdı."

'NASIL OLSA CUMHURBAŞKANIMIZ, BAŞBAKANIMIZ KOŞUYOR DEMEK YOK'

"Özellikle bir iki hususu müzakere etmem lazım. Kongreden sonra iki gün Özbekistan'dayız. Oradan Güney Kore'ye geçeceğiz, inşallah Perşembe gecesi döneceğiz. Bu heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum. Gençler, özellikle lise son sınıftan üniversitedeki arkadaşlarınızla özellikle kucaklaşacaksınız. Hepsine inşallah bildiklerinizi aktaracaksınız. Bu heyecan daim olsun. Rehavet yok. Heyecan var. Ve bu heyecanla tüm Türkiye gençliğini ayağa kaldıracaksınız. Tamam mı? Rehavet yok. Nasıl olsa cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız koşuyor yok. Ne diyor rabbimiz? Ancak çalıştığınızın karşılığı vardır diyor."

Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçerek meclis grubu oluşturulmasını sağlayan 15 milletvekiline de şu sözlerle yüklendi:

"CHP bugün de siyaseti kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz; siz iradesini satanlardansınız, onları da lekelediniz."