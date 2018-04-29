Erdoğan: Bedelli askerliği gündeme almak şehitlere saygısızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bedelli askerlik iddialarına ilişkin, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Bedelli askerliği gündeme almak şehitlere saygısızlık olur" dedi. Erdoğan, "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" diye de ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız."

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ: NİYE BÖLÜNÜYOR, BUNUN ÜZERİNDE DURMAMIZ LAZIM

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin tasarı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor. Bunun üzerinde durmamız lazım. Öğrenci sayısı itibariyle nicelik, nitelik bunu yakalamamız lazım. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada kalite düşüyor. Biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır böyle bir şey yok. Önce İbn-i Sina konusu geldi, arkadaşlar müzakere ettik. Tamam İbn-i Sina'yı kaldıralım. Şimdi İstanbul Üniversitesi olacak, bir de İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi olacak."

"İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi oluyor. Öbür tarafta da İstanbul Üniversitesi olacak. 50'şer bin öğrencisi olacak. Birçok fakülte her iki üniversitede olacak. Bir tarafta İktisat Fakültesi kalmıştı. Diğer tarafta da dengeyi koruyalım dedik. Ortalama 50 bin civarında bir rakamla dengeyi kuralım dedik. Dert yine ideolojik. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak dürüst olacağız. Öğrenci sayısı itibariyle kaliteyi artıracak adım atacağız. İstanbul Üniversitesi'ne Hasdal tarafında arazi tahsis ettik. Orada asli kampüsü olacak. Önce biz Çapa'yı da düşündük. Ama Çapa'nın zaten deprem riski nedeniyle birçok binasının yıkılması gerekiyor. Zaten Beyazıt'taki bina tartışılmaz. O zaman tüm özelliğiyle ortada."

'TEPKİLER İDEOLOJİK'

"Ankara'da Gazi Üniversitesi'yle ilgili bazı spekülasyonlar var. Ama sadece bunların ikisi değil ki. İkisiyle ilgili bir tezgah dönüyor. Kimisinde sayı 80 bin, 90 bine ulaşmış. Buralarda halkın bizden talepleri var. Bu salt hükümetin bir kararı değil. Daha önce de bu konuda attığımız adım var. Konya'da Selçuk Üniversitesi'ni ikiye böldük. Hiç böyle bir ses çıkmadı. Kayseri'den bir talep var. Oradan da olumsuz bir yaklaşım yok. Hep ideolojik yaklaşım."

"Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz."