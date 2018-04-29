LED ışıklandırmalar meme ve prostat kanseri riskini artırıyor

Exeter Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda, LED ışıklandırmaların meme ve prostat kanseri riskini arttırdığı belirtidi

© REUTERS / Lucy Nicholson Kaliforniya mahkemesi Starbucks dahil kahve şirketlerinin ürünlerine 'kanser uyarısı' koyması kararını aldı

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İspanya'da 2 bin kadar prostat ve meme kanseri hastasıyla yapılan araştırmanın sonuçları, ABD merkezli Environmental Health Perspective Dergisi'nde yayımlandı.

Makaleye göre, kanser riskini artıran mavi LED ışıkları sadece telefon ve tabletlerle sınırlı değil. Sokaklarda ışıklandırılan billboard'lar da hastalar üzerinde benzer etkiler yaratıyor. Sokaklardaki yapay ışıklandırmalar, prostat kanseri riskini bu ışıklara maruz kalmayanlara nazaran 1.5-2 kat artırıyor. Evlerdeki mavi LED'lerde bu risk 2.8 kat.

Araştırma ekibinden Nörolog Kristen Knutson, "Özellikle kırmızı ve yeşil renklerdeki ışıklandırma zararlı. Mavi LED ışıkları, beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da hormon odaklı kanser hastalıklarının gelişmesinde etkili olabilir" dedi.