LED ışıklandırmalar meme ve prostat kanseri riskini artırıyor

Makaleye göre, kanser riskini artıran mavi LED ışıkları sadece telefon ve tabletlerle sınırlı değil. Sokaklarda ışıklandırılan billboard'lar da hastalar üzerinde benzer etkiler yaratıyor. Sokaklardaki yapay ışıklandırmalar, prostat kanseri riskini bu ışıklara maruz kalmayanlara nazaran 1.5-2 kat artırıyor. Evlerdeki mavi LED'lerde bu risk 2.8 kat.
Araştırma ekibinden Nörolog Kristen Knutson, "Özellikle kırmızı ve yeşil renklerdeki ışıklandırma zararlı. Mavi LED ışıkları, beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da hormon odaklı kanser hastalıklarının gelişmesinde etkili olabilir" dedi.
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