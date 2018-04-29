Bozdağ: Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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CHP'den İYİ Partiye geçen 15 milletvekiline ilişkin soruya Bozdağ, şu şekilde cevap verdi:
- Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu durum çok üzücü. Sayın Genel Başkan'ın durumu daha da kötü, daha da üzücü. Çünkü 15 milletvekilini ağlata ağlata bir başka partiye gönderdi. Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki, demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki, kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalmasın diye.
'HANGİ KUMPASI BOZMAK İÇİN GÖNDERDİ?'
- Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi.
'ÇATIYI HEP BERABER ÇÖKERTTİLER'
'KENDİ ADAYLIKTAN KAÇINIYOR, ADAY OLMAKTAN KORKUYOR'
- Her gün Cumhurbaşkanımıza diyor ki 'Çık bir televizyonda tartışalım. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım.' diyor. O zaman senin yüreğin yetiyorsa işte meydan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Cumhur İttifakımızın adayı, bizim adayımız. Sen de kimlerin adayı oluyorsan ol, Türkiye'nin meydanlarında yarışın. Hakem aziz Türk milleti olsun ve kararını ona göre versin.
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