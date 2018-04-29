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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Bozdağ: Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı

    © AA /
    Türkiye
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    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP ve İYİ Parti'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı" dedi.

    Eski MHP Milletvekili Koray Aydın- Meral Akşener
    © AA / Evrim Aydın
    İYİ Parti: Çatı aday istemiyoruz, CHP ve SP Abdullah Gül ile çıkabilir
    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    CHP'den İYİ Partiye geçen 15 milletvekiline ilişkin soruya Bozdağ, şu şekilde cevap verdi:

    • Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu durum çok üzücü. Sayın Genel Başkan'ın durumu daha da kötü, daha da üzücü. Çünkü 15 milletvekilini ağlata ağlata bir başka partiye gönderdi. Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki, demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki, kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalmasın diye.

    'HANGİ KUMPASI BOZMAK İÇİN GÖNDERDİ?'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Murat Kaynak
      Erdoğan'dan CHP-İYİ hamlesine tepki: Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, gerçek bir felaket
      Ben buradan vatandaşlarımız adına sormak isterim; Sayın Kılıçdaroğlu bu 15 milletvekilini hangi kumpası bozmak için gönderdi? Bu 15 milletvekilini demokrasi kahramanı ilan etti ama hangi konularda demokrasi kahramanlığı yapmak üzere bir başka partiye ağlata ağlata gönderdi? Şimdi ne değişti de demokrasi kahramanı olarak giden vekiller kahramanı oldukları partiden, demokrasiden hemen gerisin geri dönüp Cumhuriyet Halk Partisine dönme ihtiyacı gördüler.
    • Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi.

    'ÇATIYI HEP BERABER ÇÖKERTTİLER'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi
      DHA
      15 vekil kararı, CHP ve İYİ Parti'nin gizli zirvesinde alındı
      Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve paydaşları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar, elleri ayakları birbirine dolaştı ve çatıyı hep beraber çökerttiler. Şu an çatının altındalar herhalde nasıl kurtulacaklarını herhalde düşünüyorlar. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa biz onlara yardım edip çatının altından kurtarabiliriz." diye cevapladı.

    'KENDİ ADAYLIKTAN KAÇINIYOR, ADAY OLMAKTAN KORKUYOR'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
      Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun, en iyi aday sensin
      80 milyonu kucaklayamayacak neden siyaset yaptığını sormak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması kendisini Türkiye'yi yönetmeye talip olmamasının gerekçesi, öyle ortaya koyuyor. Siz Türkiye'nin yürütmesine talip değilseniz o zaman niçin siyaset yapıyorsunuz? 'Anlaşarak da anlaşmayarak da Türkiye'nin yönetimine talip değilim' diyor. O zaman halk sana neden oy versin? Kendi adaylıktan kaçınıyor, aday olmaktan korkuyor. Etrafı onu aday olmaya zorlamasın diye sürekli gerekçeler üretiyor.
    • Her gün Cumhurbaşkanımıza diyor ki 'Çık bir televizyonda tartışalım. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım.' diyor. O zaman senin yüreğin yetiyorsa işte meydan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Cumhur İttifakımızın adayı, bizim adayımız. Sen de kimlerin adayı oluyorsan ol, Türkiye'nin meydanlarında yarışın. Hakem aziz Türk milleti olsun ve kararını ona göre versin.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Bekir Bozdağ, Türkiye
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