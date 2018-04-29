Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Öğretmen atamaları seçimden sonra ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılacak 25 bin öğretmen için mülakatların başladığını belirterek, "İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.

© Fotoğraf : DHA Ataması yapılmayan öğretmen intihar etti

Manisa'da bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii'nden mesir saçımına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada öğretmen atamalarına değindi.

25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını hatırlatan Bakan Yılmaz, bunun için illerde mülakat çalışmalarının başladığını söyledi.

Bakan Yılmaz, öğretmen alımlarıyla ilgili çalışmaların haziran ayında biteceğini belirtip, "Aslında mayıs ayı sonunda çalışmalar biterdi. Ancak, değerlendirmeler olacak. Tercihleri alacağız. İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.