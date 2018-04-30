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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli'nin 11. aracı Mercedes oldu: 'Piyasayı yükseltiyoruz'

    © AA /
    Türkiye
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    Eski otomobillere olan ilgisiyle de bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, 11. aracını aldı.

    Robot Sophia
    © AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha kattı. Bahçeli’nin 11. aracı eski model bir Mercedes oldu.

    Hürriyet'ten Umut Erdem'in aktardığına göre Bahçeli, aracıyla ilgili gazetecilere şunları söyledi:

    “Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999. Bu tür arabalar İstanbul’da oluyor. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor. Cumartesi, pazar fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ferdi Tayfur’u çalıyoruz. Aheste gidince de toz atılmıyor. Arabalar genel merkezin garajında duruyor. 1973-74 modeller. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. ‘Bir tane araba var Sayın Bahçeli görse nasıl olur’ diyenler oluyor. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz. İlgilenen arkadaşlar var takip ediyorlar.”

    Etiketler:
    Mercedes, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
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