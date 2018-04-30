Kılıçdaroğlu: Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım, Erdoğan gibi değilim

Hürriyet'ten Rifat Baraşan'a konuşan Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime dair açıklamalarda bulundu. CHP'liderinin ifadeleri özetle şöyle:
- (Cumhurbaşkanı adayı) Önce sizin ‘sıfır baraj ittifakı’ dediğimiz süreci bir çözmemiz lazım. Ondan sonraki bölüm bizim açımızdan daha kolay olacak. Önümüzdeki kısa süre içinde bütün bunlar, bu soruların cevabı ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikâyesi olacak, topluma güven veren birisi olacak. İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak.
- Başbakan Yıldırım, 'Bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü 'O Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. İstifa etmesi lazım ama etmiyor.
'ERDOĞAN'IN TAVRI, KORKUNUN ESERİ'
Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e de konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül'e 24 Haziran'da adaylıktan çekilmesi için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı gönderdiğine yönelik iddiaları şöyle yorumladı:
Ziyaretin etkili olup olmadığını basın toplantısından anladık. Gül, kendisiyle görüşen çevrelere geniş bir mutabakat sağlanırsa aday olacağını ifade ettiğini söylemiştir. O mutabakat sağlanamadığı için aday olmadığını söyledi. Dolayısıyla vesayete karşı boyun eğen cumhurbaşkanı olmadığını göstermiştir. Gül’ün demokrasiden, Erdoğan’ın dikta yönetiminden yana olduğu da çok net ortaya çıkmıştır."
Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aday olmasaydı, Gül’ü destekler miydiniz?" sorusuna da "O konu geçmişte kaldı. Yorum yapmak bugün için doğru değil. O konuya girmek istemem. Gül ile benim bir temasım olmadı" diyerek yanıt verdi.
'İTTİFAKLA 80 VEKİL FAZLA ÇIKARIYORUZ'
"Her siyasi parti kendi listesiyle demokrasi birlikteliğini sağlıklı yürütmek için hareket edecek. Ancak ittifakın hangi koşullarda sağlanacağını şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Demokrasiye katkı vermek, demokrasinin kökleşmesi için son derece iyi niyetle çalışıyorlar. İttifakla birlikte seçime girince 80 kadar daha fazla milletvekili çıkarılıyor. Bu durumdan her siyasal parti yararlanır."
'ADAYIMIZIN İLLA CHP ÜYESİ OLMASINA GEREK YOK'
Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı profilini şöyle çizdi: “Normalde işleyen sistemde yasama ve yürütmenin ayrı zamanlarda seçilmesi lazım. Seçilecek kişi, Türkiye'yi yönetecek. Ekonomide, eğitimde, dış politikada, demokraside, toplumsal barışta geldiğimiz nokta belli. Türkiye'nin 5 temel sorununu çözecek güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyacımız var. Toplumu ayrıştırmadan, kutuplaşmadan, herkesin cumhurbaşkanı olma özelliği olan. Adayımızın illa CHP üyesi olma gibi bir belirlemeye ihtiyacımız yok.”
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