HDP'li yetkililer: Demirtaş, ceza çıksa da çıkmasa da aday olacak

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Demirtaş'ın duruşması kritik önem taşıyor.
Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 'çözüm süreci' döneminde yaptıkları konuşma nedeniyle dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra açılan davada, fezlekede olmayan suçun iddianameye eklenmesi, dosyaların birleşme talebinin reddedilmesi ve pek çok temel talebin kabul edilmemesi parti içinde ceza beklentisini beraberinde getirdi.
Bugün savcının mütaalasını açıklaması halinde bir sonraki duruşmada ise mahkemenin karar verebileceği ifade ediliyor. Parti yetkilileri Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın aday olarak gösterileceğini dile getiriliyor.
Halen tutuklu olan ama haklarındaki ceza kesinleşmeyen İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan, Çağlar Demirel’in de tekrar milletvekili adayı gösterileceği konuşuluyor.
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