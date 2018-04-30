Ankara, Türkçe'nin AKPM'de tekrar çalışma dili olmasını istiyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki (AKPM) büyük donörlük statüsünden tepki için vazgeçen Ankara, Türkçe'nin yeniden çalışma dili olması için çalışmalar yapıyor.

© AFP 2018 / GERARD CERLES Türkçe artık AKPM’de ‘çalışma dili’ olmayacak

AKPM’de büyük donörlük statüsü kazanmak için uzun süre mücadele veren Ankara, Vaclav Havel Ödülü’nün 15 Temmuz sonrasında kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin FETÖ'den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan’a verilmesi nedeniyle bu katkıyı kesti. Türkiye’nin ek katkısının kesilmesi, konsey içinde derinleşen ekonomik krize de olumsuz yansımış ardından da Strazburg-Ankara arasında insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesi nedeniyle yaşanan polemikler yerini sessiz ziyaret ve görüşmelere bıraktı. Bu sessizlik sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AKPM tüzüğünde değişiklik yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in bütçe görüşmelerindeki sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Türkçenin AKPM’de çalışma dili olarak kalması için bakanlığının çabalarının sürdürdüğünü belirterek, “Çalışma dili maliyetinin üstlenilmesi karşılığında Türkçenin statüsünün korunması talebimiz kayda geçirilmiştir” dedi.