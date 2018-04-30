'Erdoğan'dan Arınç'a: Biz niye böyle uzaklaştık, birlikte çalışalım'

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Arınç'tan Gül'e teşekkür, AK Partililere öneri

Abdullah Gül hazin bir final yaparken, Bülent Arınç vefalı bir adam olduğunu gösterdi. Böylece özgül ağırlığını korudu. Erdoğan-Arınç görüşmesine ilişkin bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Çünkü zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor. Her iki isim de, “Biz niye böyle uzaklaştık” diyor. Sohbet, “Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım” temennisiyle son buluyor. Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor, Arınç bundan memnuniyet duyacağını ifade ediyor. Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor.