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    Şerife Boz milletvekilli aday adayı

    '15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılan Şerife Boz'a dava açılıyor: Haber düzmece

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Şerife Boz'un darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak kamyonuyla Taksim'e çıktığına ilişkin haberin kurgu olduğu öne sürüldü. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, 'şehit aileleri' olarak Boz'a dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Boz'un başvuru formundaki görev kısmına '15 Temmuz kahramanı' yazması ise dikkat çekti.

    Şerife Boz milletvekilli aday adayı
    © Fotoğraf : DHA
    15 Temmuz'da kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz, milletvekilli aday adayı
    OdaTV'nin haberine göre, Boz'un AK Parti'den aday adaylığını duyurmasının ardından açıklama yapan 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, "Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

    Cambaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evleri Taksim'e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken 16 Temmuz gecesi KUTLAMA ALANINA sürücülüğü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB'ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini "Özel aracım nerede!" diye terör estirerek duyuran ve rezilliklere, istismara, dolandırıcılığa doymak bilmeyen bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'BU KADINI KİM PARLATTIYSA HAKKIMIZ OLSUN HARAM'

    ​Şerife Boz'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ'ın oğlu Ahmet Yavuz Dağ'dan geldi. Dağ, Twitter'dan "SahtekarsınŞerifeBoz" etiketiyle, "Bizim şehitlerimizin adını kimseler bilmez hatırlamazken bu karaktersiz kadını herkes Nene Hatun belleyip adını hatmetti. İşte zoruma giden bu ve bu kadını kim parlattı, kim patlamasına imkan verdiyse hakkımız olsun haram… Almayın mazlumun ahini çıkar aheste" diye yazdı.

    Dağ, "15 Temmuz'un gerçek mağdurları eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan… Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım…" dedi.

    BOZ ANLATIYOR: HİÇ DÜŞÜNMEDEN TORUNLARIMI ALIP SOKAĞA ÇIKTIM

    Şerife Boz, 12 Temmuz 2017'de Habertürk'ten Kübra Par'ın '15 Temmuz gecesi ne yaşadınız?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

    "O gece herkes gibi ben de televizyon izliyordum. Eşim dışarıdan gelmiş, namazını kılmış odasına geçmişti. Yanına gidip köprünün çok kalabalık olduğunu söyledim. 'Askeri araçlar, tanklar falan var' dedim. O da gerçekten böyle olduğunu görünce ellerini dizine vurup evden gitti. Ben de çarşafımı sırtıma takar takmaz hiç düşünmeden çocuklarımı, torunlarımı alıp sokağa çıktım. Yol çok kalabalıktı. Sokağa çıktığımda ATM'lerin, fırınların önünde sıra vardı. Oradaki insanlara ağlayarak seslendim. O an, o kadar duygu yüklüydüm ki kendimde değildim."

    'CİHADA GİTTİM, ORADA ÖLEBİLİRDİK'

    Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği
    © Fotoğraf : DHA
    Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği
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    Boz, söyleşide kendisini sokağa iten sebepleri de şöyle sıralamıştı:

    "Vatan sevgisi. Ben vatan âşığı bir insanım. Vatanımı, milletimi, bayrağımı çok seviyorum. Hiç korkmadan cihada gittim. Orada ölebilirdik. Fırının önünde kuyrukta bekleyen insanlara, 'Ekmeksiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Ne olur ekmeği boş verin, parayı boş verin, kaç gün yiyeceksiniz?' diye seslendim. Ekmeği en fazla bir hafta yiyebiliriz. Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Onun âşığıyım. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin, ona hayırlı uzun ömürler versin, onu korusun. Onun çağrısına dayanamadım. O saatten sonra evde duramazdım. Mümkün değildi. Evde dursaydım vatanıma hainlik etmiş olurdum. Çünkü halkın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı'na o zulüm yapılmaz. Onu öldürmeye kalktılar. Bizim verdiğimiz paralarla, tankları götürdüler. TBMM'yi bombaladılar, insanları öldürdüler. Rabbim bir daha yaşatmasın."

    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, dava, Şerife Boz, Taksim, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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