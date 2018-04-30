Kayıt
11:35 30 Nisan 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Otel odası

    Turizm geliri yüzde 31 arttı

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Turizm geliri yüzde 31 arttıTurizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.3 artarak 4 milyar 425 milyon 237.000 dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76.1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23.9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

    Rus turist-Antalya
    © Fotoğraf : DHA/Levent YENİGÜN
    Kemer'de turizm sezonu erken başladı
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm geliri raporuna göre, ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962.000 dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275.000 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

    ORTALAMA HARCAMA 723 DOLAR

    Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu.

    Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.4 artarak 6 milyon 122.182 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 80.2’sini 4 milyon 908.831 kişi ile yabancılar, yüzde 19.8’ini ise 1 milyon 213.351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Onur Çoban
    Kurtulmuş: 40 milyon turist gelecek, seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil
    TURİZM GİDERİ DE ARTTI

    Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlardan oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.1 artarak 1 milyar 79 milyon 8000 yüzde olarak kaydedildi. Bunun 842 milyon 277.000 dolarını kişisel, 236 milyon 731.000 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

    Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 artarak 2 milyon 70.534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.

    İlgili konular:

    Sezonun ilk Rus turist kafilesi, Dalaman'a geldi
    'Türkiye, 2018'de 6 milyon Rus turist ağırlamaya hazır'
    Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 20 artış öngörülüyor
    Etiketler:
    Turizm, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği
    Liselilerden '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' etkinliği
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam