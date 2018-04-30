Turizm geliri yüzde 31 arttı

ORTALAMA HARCAMA 723 DOLAR
Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.4 artarak 6 milyon 122.182 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 80.2’sini 4 milyon 908.831 kişi ile yabancılar, yüzde 19.8’ini ise 1 milyon 213.351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlardan oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.1 artarak 1 milyar 79 milyon 8000 yüzde olarak kaydedildi. Bunun 842 milyon 277.000 dolarını kişisel, 236 milyon 731.000 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 artarak 2 milyon 70.534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)