Turizm geliri yüzde 31 arttı

Turizm geliri yüzde 31 arttıTurizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.3 artarak 4 milyar 425 milyon 237.000 dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76.1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23.9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

© Fotoğraf : DHA/Levent YENİGÜN Kemer'de turizm sezonu erken başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm geliri raporuna göre, ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962.000 dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275.000 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ORTALAMA HARCAMA 723 DOLAR

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.4 artarak 6 milyon 122.182 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 80.2’sini 4 milyon 908.831 kişi ile yabancılar, yüzde 19.8’ini ise 1 milyon 213.351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlardan oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.1 artarak 1 milyar 79 milyon 8000 yüzde olarak kaydedildi. Bunun 842 milyon 277.000 dolarını kişisel, 236 milyon 731.000 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 artarak 2 milyon 70.534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.