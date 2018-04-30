Eurasia Airshow Genel Müdürü: Rusya’nın fuarda özel bir yeri vardı, MAKS’la işbirliği anlaşması imzalayacağız

© AFP 2018 / VANDERLEI ALMEIDA Rostec: Yeni Türk uçağında Rus yapımı motor kullanılabilir

Antalya'da 25 Nisan'da başlayan Eurasia Airshow dün sona erdi. Fuara Rusya, İngiltere, Belçika, İtalya, ABD, Fransa ve başka ülkelerden yaklaşık 300 şirketin temsilcisi geldi.

Fuarla ilgili Sputnik'e konuşan Yenibertiz "Rusya'nın fuarda özel bir yeri vardı. Fuarın ilk gününde Rus heyeti ile fuarın açılışını yapan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Oleg Boçarov ve Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in katılımıyla özel bir öğle yemeği verildi" dedi.

Rusya'da gerçekleştirilen MAKS havacılık fuarının Genel Müdürü Aleksandr Levin'in de Antalya'daki fuara geldiğini belirten Yenibertiz "Levin işbirliği teklif etti ve Türkiye'de ilk kez böyle bir fuar gerçekleştirilmesine rağmen muazzam bir iş yapıldığını söyledi. MAKS'ın ise uzun bir geçmişi var. Bu işbirliği her şeyden önce karşılıklı olarak daha ileriye gidilmesine katkıda bulunacak. Bu teklif çok hoşuma gitti. Hemen hemen anlaştık. Önümüzdeki haftalarda işbirliği anlaşması imzalayacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

'600'Ü AŞKIN ANLAŞMANIN HAZIRLIĞI YAPILDI'

Fuarın 18 aylık yoğun bir hazırlık sürecinin sonucunda hazırlandığını belirten Yenibertiz "Fuar çerçevesinde 600'ü aşkın anlaşmanın hazırlığını yaptık. İlk deneyim için büyük bir başarı oldu. 35 futbol sahası genişliğinde, yani 300 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşti. Fuar çatısı altında 65 ülkeyi bir araya getirme imkanımı oldu. İlk üç günde 7 bin görüşme gerçekleşti. Bu da bizi memnun eden bir başka konu" dedi.

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Yenibertiz, fuar çerçevesinde Rusya ile İran arasında İranlı iki havacılık şirketine 40 adet yolcu uçağı Sukhoi Superjet-100 sevkiyatı yapılması yönünde memorandum imzalandığını ifade etti.

Yenibertiz "Fuar çerçevesinde 6,7-7 milyar dolarlık anlaşma ve mutabakat imzalandı. Bu yalnızca elimizdeki bilgiler, genel anlamda bu rakamın 8 milyar dolara ulaştığını düşünüyorum. Fuarı 130 bin kişi ziyaret etti. 75 uçak sergilendi" dedi.

Yenibertiz, bir sonraki Eurasia Airshow'un 2020'de gerçekleştirileceğini de ekledi.