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    Mustafa Destici

    Yeni Şafak yazarı: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

    © AA / Abdulhamit Topal
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (142)
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    Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti ve MHP'nin gerçekleştirdiği Cumhur İttifakı'na kendi ismiyle katılmayı isteyen Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AK Parti listesinden seçimlere gireceğini yazdı.

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
    © AA /
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    Türkiye, 24 Haziran'da seçimlere gitmeye hazırlanırken BBP'nin seçime nasıl gireceği netlemiş değil. BBP, seçimlere Cumhur İttifakı ile beraber ve kendi adıyla girmek istediğini birçok kez belirtse de MHP'den veto yedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın “Cumhur İttifakı iki parti arasında olmalı" diyerek ittifakta istemediği BBP'nin lideri Mustafa Destici, "MHP’den bu konuda bize olumsuz yönde gelen bir şey yok" açıklaması dahi yaptı. Destici, en son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

    Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'in, "Abdullah Gül çekildi şimdi ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında da BBP'ye dair bilgiler yer aldı. Yazının ilgili kısmı şöyle:

    "Büyük Birlik Partisi’nin seçimlere Cumhur İttifakı bünyesinde gireceği biliniyordu.

    Yeni bilgi, bu partinin amblemiyle değil, Ak Parti listesinden seçimlere girecek olması.

    Yapılan müzakereler sonucu, BBP’den 6-7 ismin Ak Parti listelerinde seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesi konusunda mutabakat sağlanmış oldu.

    Mustafa Destici
    © AA / Abdulhamit Topal
    Destici: Oyumuz 1, sempati alanımız yüzde 20
    Ayrıca, seçilme ihtimali olan, ‘sınırdaki’ sıralamalara da Büyük Birlik Partisi’nden bazı isimlerin aday olarak gösterilmesi kararlaştırıldı."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün, Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi de anımsatan Yeni Şafak yazarı, şu bilgileri de paylaştı:

    "Bu temasın bir ittifak zeminine taşındığı söylenemez.

    Ama böyle bir görüşmenin yapılmış olması bile, iki bakımdan önem taşıyor:

    1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Kürt seçmenler nezdinde Ak Parti MHP ittifakından rahatsızlık duyanlara, Ak Parti’nin açtığı şemsiyenin salt milliyetçi çevreleri değil, çok daha geniş bir toplum kesimini kapsadığı mesajı verilmiş oluyor.

    2. Hüda Par’ın hem siyaset zemininde yürümesi, hem de PKK’ya karşı aldığı pozisyon, devletin en tepesi tarafından hüsnükabul ile karşılanmış oluyor."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (142)

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    Etiketler:
    BBP, AK Parti, Mehmet Acet, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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