Bahçeli'den Gül açıklaması: Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı aday olmadığını açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Gül'ün 'Aday değilim' açıklaması hatırlatılıp, "Kardeşlik hukuku yerine getirildi mi" diye sorulunca şu karşılığı verdi:
"Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi. Keşke açıklamasını kardeşlik sözlerini ağzına alarak yapsaydı. O zaman daha anlamlı olurdu. Ama o anlama gelen cümleleri var."
'KILIÇDAROĞLU YAPTIĞI HATADAN VAZGEÇTİ'
"Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesi gerekir. Abidik gubudik işlerden vazgeçmek lazım."
CHP lideri, İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" demişti.
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