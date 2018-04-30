Bahçeli'den Gül açıklaması: Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'ün ifadelerini "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi" diye değerlendirdi. Bahçeli, İYİ Parti'ye giden 15 CHP milletvekilinin partilerine geri döneceğinin açıklanmasını da olumlu bulduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı aday olmadığını açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Bahçeli, Gül'ün adaylığı iddiaları tartışılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gül'ü 'Kardeşim' diyerek cumhurbaşkanlığına aday gösterdiğini hatırlatmıştı. MHP lideri, Gül'e "Kardeşlik hukukun gereğini yerine getirmeli" diye çağrıda bulunmuştu.

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Gül'ün 'Aday değilim' açıklaması hatırlatılıp, "Kardeşlik hukuku yerine getirildi mi" diye sorulunca şu karşılığı verdi:

"Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi. Keşke açıklamasını kardeşlik sözlerini ağzına alarak yapsaydı. O zaman daha anlamlı olurdu. Ama o anlama gelen cümleleri var."

'KILIÇDAROĞLU YAPTIĞI HATADAN VAZGEÇTİ'

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Bahçeli, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri döneceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesi gerekir. Abidik gubudik işlerden vazgeçmek lazım."

CHP lideri, İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" demişti.