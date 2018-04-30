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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola yürüyeceğiz

    © REUTERS / Kayhan Özer
    Türkiye
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    1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Mesajında, emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan tüm işçi ve emekçileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz" dedi.

    1 Mayıs öncesinde, güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.
    DHA
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    Erdoğan, 15 yılda emekçilerin hak ve hukukunu gözetmeye, sorunlarını devlet imkanları ve ülke kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    "Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, ön yargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri, 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik."

    "Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır" değerlendirmesini yapan Erdoğan, işçilerin, emekçilerin büyümesinin Türkiye'nin büyümesi olduğunu, bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdiklerini belirtti.

    'PROVOKASYONLARDAN UZAK BİR BAYRAM HAVASINDA KUTLANMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA /
    Soylu: 1 Mayıs konusunda sendikalarla açık açık konuştum
    Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ve zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdiklerine ve göstermeye devam edeceklerine işaret eden Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

    "İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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    Etiketler:
    1 Mayıs İşçi Bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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