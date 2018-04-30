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    Selahattin Demirtaş - Sırrı Süreyya Önder

    HDP'li Demirtaş ve Önder hakkında hapis istemi

    © AA /
    Türkiye
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    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla beşer yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşma 8 Haziran'a ertelendi.

    Demirtaş ile Önder hakkında İstanbul Zeytinburna'da 2013 yılında yapılan Nevruz kutlamalarındaki konuşmalar nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

    Selahattin Demirtaş
    © REUTERS / Osman Orsal
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    İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan Demirtaş sağlık raporu aldığı için katılmazken, Önder hazır bulundu.

    AA'nın aktardığı habere göre Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti. Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı.

    AVUKATLAR DIŞARI ÇIKARILDI

    Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.

    Selahattin Demirtaş
    © AA / Yaşarcan Aygün
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    Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında PKK adına yasa dışı sloganların atıldığı ve parti yöneticilerinin konuşma yaptığı belirtildi.

    Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatıldı.

    Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

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    Etiketler:
    Nevruz, HDP, Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş, İstanbul
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