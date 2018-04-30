HDP'li Demirtaş ve Önder hakkında hapis istemi

Demirtaş ile Önder hakkında İstanbul Zeytinburna'da 2013 yılında yapılan Nevruz kutlamalarındaki konuşmalar nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi.
AA'nın aktardığı habere göre Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti. Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı.
AVUKATLAR DIŞARI ÇIKARILDI
Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.
Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatıldı.
Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.
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