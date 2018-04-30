CHP Sözcüsü Tezcan: AK Parti, iki lobi, bir hobi iktidarıdır

CHP'ye milletvekilliği için aday adaylığı başvurularının başladığını hatırlatan Tezcan, görevlendirilen 5 genel başkan yardımcısının aday adaylarıyla ön görüşmeler yapacağını, bu görüşmeler doğrultusunda değerlendirmeler gerçekleştireceklerini söyledi.
Vatandaşlardan, 2 Mayıs'ta askıya çıkacak seçmen kütüklerini kontrol etmelerini isteyen Tezcan, tatile çıkacak vatandaşların, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma ihtimaline karşı 8 Temmuz'u dikkate alarak planlama yapmaları gerektiğini vurguladı.
'BU YENİ 28 ŞUBATÇILIK'TIR'
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğine yönelik iddialara değinen Tezcan, "Bu ziyaretin içeriği Abdullah Gül'e 'aday olma' telkinidir. Bu, yıllar sonra bir yeni Ali Fuat Başgil olayıdır. 1961 yılında Başgil'e aday olmaması yönünde yapılan baskının yıllar sonra bir tekrarıdır. Bu, siyasete askeri vesayet bulaştırmadır. Askeri vesayetle siyasetin planlanmasıdır. Bu, yeni 28 Şubatçılıktır" diye konuştu.
"Bu çok açık biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme çabasıdır, darbeciliktir. 20 Temmuz sivil darbesi, bu ziyaretle üniforma giymiştir ve askeri kanadını tamamlamıştır. İzaha muhtaç bir durumdur. Böylesi bir dönemde hatır ziyareti yapılacak günlerden geçmiyoruz. Bu çok açık bir yeni askeri vesayet girişimidir ve Erdoğan, saray iktidarı, tek adam koalisyonu çöküşün eşiğine geldiğini anladığı anda ayakta durabilmek için son çareyi askeri vesayete sarılmakta bulmuştur. Millete şikayet ediyoruz. 24 Haziran'da ve 8 Temmuz'da sandığa gidin ve bu askeri vesayet girişimini çökertin. Yıllardır size gelip 'Askeri vesayete karşıyız' diye oy isteyenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Maske düştü, takke düştü, kel göründü. Perde yırtıldı, arkadaki gerçek ortaya çıktı."
Tezcan, bu görüşmenin haberini yapan gazetecinin işten çıkarıldığını ifade ederek, basının içinde bulunduğu tabloya işaret etti.
'GİDERKEN BİLE TAHRİBAT YARATIYORLAR'
AK Parti iktidarının, tek adam rejiminin Türkiye'yi böldüğünü, toplumu kutuplaştırdığını anlatan Bülent Tezcan, şimdi de 11 üniversitenin bölündüğünü anımsattı.
"AK Parti iktidarı, iki lobi, bir hobi iktidarıdır. Birinci lobi faiz lobisi, ikinci lobi ithalat lobisi. Hobi de yolsuzluk hobisi" diyen Tezcan, Türkiye'nin faiz lobisine terk edildiğini savundu.
AK Parti döneminde 150 milyar dolar yabancı, 650 milyar lira ise içerideki finans kuruluşlarına faiz ödendiğine değinen Tezcan, Türk çiftçisi ve tarımının ithalat lobisine kurban edildiğini, hububat, et, canlı hayvan, saman, pamuk, mısır, buğdayın ithal olduğunu aktardı.
Tezcan, milletin 24 Haziran'da "iki lobi, bir hobi iktidarına" son vereceğini kaydetti.
'KILIÇDAROĞLU, MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINA BAŞVURACAK'
"Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacaksınız? İttifak konusunda bir sona ulaşıldı mı?" sorusuna Tezcan, "Cumartesi'yi beklemeden bu hafta ortalarında sanıyorum adayımızla tanışacaksınız. Adayımızı öğreneceksiniz. İttifaklarla ilgili süreç olumlu gelişiyor. Biz, ısrarla 'ilkeler ve demokrasi ittifakı' dedik. Bugünlerde, yakın zamanda ittifaklarla ilgili de bir önemli açıklamayı duyacaksınız" karşılığını verdi.
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