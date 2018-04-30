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    İstanbul'da 'huzur' operasyonu

    İstanbul'da 1 Mayıs öncesi 360 noktada 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

    © Fotoğraf : DHA/Murat DELİKLİTAŞ
    Türkiye
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    İstanbul'da 360 noktada hava ve deniz polisinin desteğiyle 'Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor.

    İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 15.00'te başlayan uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Kayhan Özer
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    Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği uygulama toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerde yapılıyor.

    Kentteki 360 noktada bin 800 personelle uygulama ve denetim gerçekleştiriliyor.

    ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI YAPILIYOR

    Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
    © AA / İslam Yakut
    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar
    Uygulama özellikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı yapılıyor.

    Saat 10.00-13.00'te okul çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde şüpheli şahıslara yönelik denetim, 15.00-17.00'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar gibi yerlerde devam edecek.

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    Etiketler:
    Huzur operasyonu, 1 Mayıs İşçi Bayramı, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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