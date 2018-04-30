Yıldırım'ın açıkladığı imar barışı, af ve destek paketi TBMM'ye sunuldu

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı ve vergi borçlarından imar barışına, emeklilere bayram ikramiyesinden öğrenci affına çok sayıda uygulamayı içeren paket TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Seçim öncesi Bakanlar Kurulu'ndan çıkan 24 milyar lira maliyetli paketi, Başbakan Binali Yıldırım açıklamıştı.