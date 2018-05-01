Özkök: Nene Hatun sanmıştık 15 Temmuz simsarıymış

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugün yayımlanan "Nene Hatun sanmıştık 15 Temmuz simsarıymış" başlıklı yazısında, AK Parti'den milletvekili aday adayı da olan '15 Temmuz kahramanı' olarak alınan Şerife Boz'u ele aldı.

© AA / '15 Temmuz kahramanı' Şerife Boz: Şehit aileleri yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyor

"Şerife Hanımefendi'nin evi meğer o fotoğrafın çekildiği yere 10 dakika mesafedeymiş.

Üstelik o gece metro bedavaydı.

Meğer oraya sırf bu poz için gelmiş.

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Ama asıl sonrası önemli…

O fotoğraf meşhur olunca, kamyon da tarihi değer kazanmış.

Hanımefendi o kamyonu belediyeye kamyon yükü bir parayla satmış.

Bu arada kahramanlık menkıbeleri anlatıp her yerde milleti kandırmış, tonla para almış.

Bir sürü yere davet edilip para karşılığı konuşmalar yapmış.

Üstelik gittiği her yerde kendisine özel araç tahsis edilmesini istemiş.

Ama durun, asıl bu iddiaları ortaya atan kim ona bir bakın."