CHP'nin seçim manifestosunda '5 sorun' öne çıkacak

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için yayınlayacağı manifestoda Türkiye'nin 5 temel sorunu olarak görülen dış politika, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve demokrasinin ön plana çıkacağı öğrenildi.

© AA / Orhan Çiçek Kılıçdaroğlu: 'Hayır' bileşenlerinin hepsi ittifakta olmalı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık 1.5 saat süren MYK’da seçim bildirgesi ve 24 Haziran seçim süreci masaya yatırıldı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in aktardığına göre MYK’da hangi partilerle ittifak kurulacağının birkaç gün içinde netleşeceği, CHP’nin mümkün olan en geniş uzlaşı ile ittifak hedefinin sürdüğü dile getirildi.

Kısa süren MYK’da özellikle seçim bildirgesinin üzerinde durulduğu öğrenilirken, bildirgede Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla dile getirdiği Türkiye’nin beş temel sorunu olan dış politika, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve demokrasinin ön planda olacağı kesinleşti.

Ekonomi ve eğitime en geniş yer ayrılacak bildirgede, seçmenin karşısına ciddi bir büyüme programı ile çıkalacağı kararı alındı. MYK’da, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının seçim bildirgesiyle paralel bir manifesto ile halkın karşısına çıkması kararı alındı.