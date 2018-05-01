'Diplomatlar, muhalefet partileriyle görüşmek için yarışıyor'

Türkiye, 24 Haziran'da seçime giderken muhalefet partileri arasında ittifak görüşmeleri de devam ediyor. Bu görüşmelerin yanı sıra Ankara'da ülkelerini temsilen bulunan diplomatların da muhalefet liderleriyle ve partilerin önde gelen isimlerinden randevu alabilmek için birbiriyle yarıştığı iddia edildi.

© AFP 2018 / Mandel Ngan ABD'den erken seçim açıklaması: OHAL altında adil ve şeffaf olacağından endişeliyiz

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç haberinde 24 Haziran seçimlerini yakından takip eden diplomasi çevreleri muhalefetin ittifak arayışlarını sıkı takibe aldığı ifade edildi.

Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Ankara’da ülkelerini temsil eden diplomatlar da muhalefet partisi lider ve önde gelen isimleriyle görüşmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Diplomatların randevu için en çok odaklandıkları ise İyi Parti ve Saadet Partisi oldu. Siyasilerle görüşme girişiminde bulunanların sadece Avrupa-Amerika değil farklı kıtalardan ülkelerin diplomatlarını da kapsaması dikkat çekti.

İYİ Parti’nin Abdullah Gül isminde uzlaşmayacağını hafta başında öğrendiğini aktaran bir büyükelçi, 'Onların amacı uzun dönemde tüm partilere en iyi alternatif parti olmak' değerlendirmesini yaparken, bir başka büyükelçi ise Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener’in buluşmasının hemen ardından İYİ Parti lideriyle görüştüğünü aktardı.

Diplomasi koridorlarında muhalefetin güçlü olduğu bir parlamentonun Türkiye’yi, 7 Haziran benzeri bir erken seçime götüreceği tahminleri yapılıyor. Böylesi bir takvim değişikliğinin de ‘bir kişinin sadece 2 dönemliğine Cumhurbaşkanı seçilmesi ancak Meclis’in seçim çağrısında bulunması halinde 3’üncü dönem seçilebilmesine olanak tanıyan’ 16 Nisan referandumuyla kabul edilen kararlar üzerinde etkisi olması bekleniyor. Böylesi bir erken seçimin 2030’a kadar Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı imkânını sağlayan referandum sonuçlarını değiştireceği ve Erdoğan’ın olası görev süresini kısaltacağını belirten bir Büyükelçi, 'Anayasayı tekrar değiştirerek elbette görev süresini uzatabilirler ama muhalefetin seçimi zorlayacak kadar parlamentoda sandalye kazanması orta vadede muhalefetin güçlenmesine de yarayacaktır' değerlendirmesini yaptı."