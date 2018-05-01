CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma açıklayacak

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim için partisinin cumhurbaşkanı adayını cuma günü saat 10.00'da açıklayacaklarını bildirdi.

Tezcan, partisinin cumhurbaşkanı adayını 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara'da bulunan Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacakları bir toplantıda açıklayacaklarını duyurdu.

'DAHA ERKEN YA DA GEÇ DEĞİL'

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Tezcan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için."

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz @bulenttezcanchp basın toplantısı gerçekleştiriyor https://t.co/HzuKVJN8sx — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 1 Mayıs 2018

Tezcan, partilerle anlaşma sağlanıp sağlanamadığının, ittifak duyurusunun yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Demokrasi güçlerini parça parça sandığa götürmek isteyen heves, başarısız kalacak. Demokrasi güçleri sandıkta, birlikte, bir arada hareket etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Bir uzlaşı sağlandı mı?" sorusuna Tezcan, "Önemli bir noktadayız." yanıtını verdi.