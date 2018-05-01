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    Temel Karamollaoğlu

    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (152)
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    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

    Saadet Partisi'nin (SP) 24 Haziran 2018'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı belli oldu. 

    Yapılan geniş istişareler ve değerlendirmeler neticesinde SP'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olarak belirlendi.

    Karar, Karamollaoğlu'nun mesajlarını vermek için sıkça kullandığı Twitter'dan duyuruldu. Partinin resmi hesabından şu paylaşım yapıldı:

    'ÇEVREMİZDE YALAKALARIN OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

    Milli Gazete'nin aktardığına göre adaylığını açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Karamollaoğlu'nun ifadeleri şöyle:

    Biz sözümüzün eriyiz. Biz bunu söylerken kimseyi incitmek, küçük düşürmek niyetinde değiliz. Tam tersi onları uyarmak, onlara yol göstermek için yaparız.

    Garip gurebanın hakkını, yetim hakkı korur gibi koruyacağız. Çevremizde yalakaların öbekleşmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Farklı fikir ve düşüncelere önem verecek, hoşumuza gideni değil, haklı olana kulak vereceğiz.

    İnsanlarımızın ömrünü tükettiği şehirlere yaşanabilir bir hüviyet kazandıracağız.

    'İLK İŞ OHAL'İ KALDIRMAK'

    Türkiyemizi normalleştireceğiz. Nasıl bir durumdayız ki bu ifadeyi kullandım? Şu anda biz OHAL'le yönetiliyoruz. Olağanüstü hal normal değildir. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şey OHAL'in kaldırılması olacaktır. Şiddete başvurmadığı sürece farklı fikirleri önemseyeceğiz.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA / Erçin Top
    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Panik işareti baskın seçim
    100.000 İMZA TOPLAYACAK

    Saadet Partisi daha önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstermek istemiş ancak Gül’ün 'Toplumsal mutabakat sağlanamadı' reddi yüzünden bu gerçekleştirilememişti.

    Saadet Partisi, adayı için 4 ve 9 Mayıs taripleri arasında en az 100.000 imza toplayacak. Karamollaoğlu, Seçim 2018 Atılım Toplantısında yaptığı açıklamada “Bütün gücümüzle, öyle 100.000 değil en az 500.000 imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz” demişti.

    'SAADET 5, KARAMOLLAOĞLU YÜZDE 10'

    Saadet Partisi yetkilileri, partilerinin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu’na olan ilginin ise yüzde 10’u geçtiğini belirtmişti. Karamollaoğlu da “Gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor” değerlendirmesi yapmıştı.

    Abdullah Gül
    © AA / İslam Yakut
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    TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

    Temel Karamollaoğlu, 1941 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamlayan Karamollaoğlu, 1960'lı yıllarda İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde burslu olarak eğitim gördü. Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstik Teknoloji Bölümü'nden 1964 yılında mezun olan Temel Karamollaoğlu, 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı.

    1967 yılında Türkiye'ye dönen Temel Karamollaoğlu, Sümerbank'ta proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de Tekstil Sektör Uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra iki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı.

    Abdullah Gül
    © AA / Sercan Küçükşahin
    Reuters'a konuşan Saadet Partili yetkili: Gül çatı adayı ya da bizim adayımız olmayacak
    1977 yılında Milli Selamet Partisi'nden Sivas milletvekili seçilen Temel Karamollaoğlu, parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu Üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olarak Türkiye’yi temsil etti. 1978’de Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçildi.

    1980 yılındaki askeri darbe sonrasında 1987 referandumuna kadar siyasetten uzak kaldı. Siyasetten uzak kaldığı dönemde bir dönem özel müşavirlik yapan Temel Karamollaoğlu, bir tekstil firmasında Genel Müdürlük ve Koordinatörlük görevlerinde bulundu.

    Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Bir dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
    © AA / Erhan Elaldı
    Saadet Partisi'nin Gül ısrarı: 'Şansımızı son bir kez daha deneyelim'
    1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü.

    Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden Milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

    Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi (SP) Genel Başkan adaylığına seçilen Temel Karamollaoğlu, 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (152)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
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