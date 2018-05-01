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    AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu

    AK Partili Miroğlu: MHP'yle ortaklığımıza rağmen Kürt seçmen fikrini değiştirmedi

    © AA / Ahmet İzgi
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (154)
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    AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti ile MHP arasında yapılan seçim ittifakına rağmen Kürt seçmenin fikrini değiştirmediğini söyledi. Miroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi eylemlerinden bu yana AK Parti'nin politikalarıyla uyumlu davranmadığını gördüğünü ifade etti.

    haber7.com'dan İbrahim Günay'a konuşan AK Partili Miroğlu, HDP'nin barajın altında bir parti olduğunu, barajı aşmak için tüm şartları zorlayacaklarını ifade etti.

    AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu
    © AA / Ahmet İzgi
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    Son anket sonuçlarını açıklayan Miroğlu, "Yüzde 55'in altı veya üstü sürekli söylenen şeyler. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda bir problem yaşayacağımız kanaatinde değilim. Bu tabloda Sayın Erdoğan birinci turda seçilecektir. Ama net bir tahminde bulunmak için seçim bildirgemiz ve manifestomuzu beklememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    Miroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "1 Kasım seçimleri ve referandumda bölgeden aldığımız 2 milyon oy hem de MHP ile ortaklığımıza rağmen Kürt seçmenin fikrini değiştirmemiş olması hatta oyumuzu arttırmamız zaten bu seçimde de bizim yükselişte olduğumuzu gösteriyor. Bu yükseliş trendini destekleyen faktörleri sayacak olursak: Birincisi güvenlik stratejimiz halk tarafından geniş kabul gördü. Dolayısıyla halk terör tehdidi olmadan oyunu kullanabilecek. Bu tabi ki HDP tabanını yeni siyasi şartlarla tanıştırdı. HDP tabanı kendilerini sadece bölgeye mahkum eden bir demokrasi siyasetini istemiyor. Merkeze yaklaşmak istiyor. Ulus aidiyetini güçlendiren HDP tabanından önümüzdeki seçimde önemli oranda oy alacağımızı düşünüyorum. Bir diğeri ise bölge halkının hizmeti görmüş olmasıdır. Bu hizmeti görürken de ne kadar zaman kaybettiğinin farkına varmasıdır."

    'GÜL'ÜN HEP İKİRCİKLİ BİR POLİTİKASI OLDUĞUNU GÖRDÜM'

    Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran'da rakip olarak aday çıkması gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Gezi eylemlerinden bu yana AK Parti'nin politikalarıyla uyumlu davranmadığını gördüğünü söyledi.

    Abdullah Gül
    © AA / İslam Yakut
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    "Türkiye'nin küresel liderliğe soyunmuş olması, zannediyorum Sayın Gül ve çevresindekileri pek memnun eden bir şey değildi" diyen Miroğlu, şunları söyledi:

    "Zaman zaman yokladılar, okumaya çalıştılar fakat hiçbir şekilde başarılı olamadılar. Son olarak çatı adayı fikriyle hareket etmeye başladılar. Ama 'yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal' misali. Sayın Gül'ün aday olması CHP'de büyük bir kırılma yaratacaktı. CHP'nin tabanına Gül'ün adaylığını kabul ettirmek zaten büyük bir handikaptı. Bence Sayın Gül Türkiye'nin siyaset arenasında rol oynamak istiyorsa bu çatı aday olmaktan geçmiyordu. Bu rol bence yine parti içerisinde kalarak, parti içerisinde bir misyon üstlenerek yola devam edebilirdi. Siyaset bir risk üstlenme halidir. Düşünün Haziran seçimlerinde tek başına iktidarı kaybetmiş Sayın Erdoğan çok büyük bir risk alarak 1 Kasım seçimlerine girdi. O gün seçimi kaybedip siyaset arenasından silinebilirdi. Ama bu riski aldı ve kazandı. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkede politika yapıyorsanız bu riskleri göze almanız gerekir. Ben Sayın Gül'ün hep ikircikli bir politikası olduğunu gördüm."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (154)
    Etiketler:
    HDP, MHP, AK Parti, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Orhan Miroğlu, Türkiye
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