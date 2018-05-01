Kayıt
14:55 01 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan

    Piar anketi: 'Cumhur İttifakı' nisanda yüzde 2.5 oy kaybetti

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (155)
    0 113

    Piar Araştırma'nın nisan ayı genel gündem araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma sonucunda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı' marta göre yüzde 2.5 oy kaybetti. Buna sebep olarak ekonominin gidişatı gösterildi. Ankete göre TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçiyor.

    Cumhuriyet'in aktardığına göre, anket usulüyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. 

    Buna göre seçmenlerin oy tercihleri şöyle: 

    • Cumhur İttifakı: Yüzde 32.3 
    • CHP: Yüzde 17.1 
    • HDP: Yüzde 8.8 
    • İYİ Parti: Yüzde 12.8 
    • Saadet Partisi: Yüzde 1.8 
    • Kararsız: Yüzde 11 
    • Oy kullanmayacak: Yüzde 16

    Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle oluyor: 

    • Cumhur İttifakı: Yüzde 44.24 
    • CHP: Yüzde 23.42 
    • HDP: Yüzde 12.05 
    • İYİ Parti: Yüzde 17.53 
    • Saadet Partisi: Yüzde 2.49

    Araştırmada katılımcılara farklı ittifaklar da soruldu. Buna göre partiler ve ittifak şekillerine göre oy dağılımı şöyle oluyor:

    1. İttifak

    • AK Parti-MHP: 44.00
    • CHP-HDP: 32.20
    • İYİ Parti-Saadet Partisi: 23.29
    • Diğer: 0.51

    2. İttifak

    • AK Parti-MHP: 44.70
    • CHP-İYİ Parti-SP-DP: 40.20
    • HDP: 14.90
    • Diğer: 0.20

    3. İttifak

    • AK Parti-MHP: 41.56
    • CHP: 23.90
    • İYİ Parti-Saadet Partisi: 22.80
    • HDP: 11.40
    • Diğer: 0.34

    4. İttifak

    • AK Parti-MHP: 46.80
    • CHP-İYİ Parti-HDP-SP-DP-BTP: 53
    • Diğer: 0.20

    OY KAYBININ SEBEBİ EKONOMİ

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
    © AA / Murat Kaynak
    Mediar'dan seçim anketi: 'Cumhur İttifakı' Meclis'te çoğunluğu elde edemiyor
    Piar Araştırma değerlendirmesinde, 'Cumhur İttifakı'nın mart ayına göre 2.5 puan kaybettiğine dikkat çekiliyor. Değerlendirmeye göre bunun en önemli sebebi ekonomik bozulma olurken, başka bir sebep ise erken seçim sürecinde yaşananlardan kaynaklanan erozyon.

    TBMM ÇOĞUNLUĞU, MUHALEFETİN ELİNE GEÇECEK

    Piar'ın değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı: 

    "Özellikle 15 CHP vekilinin geçici olarak İYİ Parti'ye katılarak seçimlere girme hakkını elde etmesi psikolojik üstünlüğü muhalefet partilerinin eline geçirmiştir. Uzunca bir süredir belki de ilk defa gündemi muhalefetin belirlemesi, 'Erdoğan'ı yendiler' algısı, seçimi kazanma ümidini de artırmıştır. Bu sebeple sandığa gitme oranı da artmıştır. Sonuç olarak bugün ki oy oranlarının, seçim sandıklarına aynen yansıması durumunda TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçecektir."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (155)

    İlgili konular:

    SONAR'dan seçim anketi: AK Parti-MHP ittifakı yüzde 47
    Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi
    Gezici'den seçim anketi: Akşener, ikinci turda Erdoğan'ın karşısına çıkıyor
    Etiketler:
    Seçim anketi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Piar Araştırma, Cumhur İttifakı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu
    Hatıra kapma yarışına giren taraftarlar, stadı parça parça götürdüler
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam