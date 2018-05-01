Piar anketi: 'Cumhur İttifakı' nisanda yüzde 2.5 oy kaybetti

Piar Araştırma'nın nisan ayı genel gündem araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma sonucunda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı' marta göre yüzde 2.5 oy kaybetti. Buna sebep olarak ekonominin gidişatı gösterildi. Ankete göre TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçiyor.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, anket usulüyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Buna göre seçmenlerin oy tercihleri şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 32.3

CHP: Yüzde 17.1

HDP: Yüzde 8.8

İYİ Parti: Yüzde 12.8

Saadet Partisi: Yüzde 1.8

Kararsız: Yüzde 11

Oy kullanmayacak: Yüzde 16

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle oluyor:

Cumhur İttifakı: Yüzde 44.24

CHP: Yüzde 23.42

HDP: Yüzde 12.05

İYİ Parti: Yüzde 17.53

Saadet Partisi: Yüzde 2.49

Araştırmada katılımcılara farklı ittifaklar da soruldu. Buna göre partiler ve ittifak şekillerine göre oy dağılımı şöyle oluyor:

1. İttifak

AK Parti-MHP: 44.00

CHP-HDP: 32.20

İYİ Parti-Saadet Partisi: 23.29

Diğer: 0.51

2. İttifak

AK Parti-MHP: 44.70

CHP-İYİ Parti-SP-DP: 40.20

HDP: 14.90

Diğer: 0.20

3. İttifak

AK Parti-MHP: 41.56

CHP: 23.90

İYİ Parti-Saadet Partisi: 22.80

HDP: 11.40

Diğer: 0.34

4. İttifak

AK Parti-MHP: 46.80

CHP-İYİ Parti-HDP-SP-DP-BTP: 53

Diğer: 0.20

OY KAYBININ SEBEBİ EKONOMİ

Piar Araştırma değerlendirmesinde, 'Cumhur İttifakı'nın mart ayına göre 2.5 puan kaybettiğine dikkat çekiliyor. Değerlendirmeye göre bunun en önemli sebebi ekonomik bozulma olurken, başka bir sebep ise erken seçim sürecinde yaşananlardan kaynaklanan erozyon.

TBMM ÇOĞUNLUĞU, MUHALEFETİN ELİNE GEÇECEK

Piar'ın değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Özellikle 15 CHP vekilinin geçici olarak İYİ Parti'ye katılarak seçimlere girme hakkını elde etmesi psikolojik üstünlüğü muhalefet partilerinin eline geçirmiştir. Uzunca bir süredir belki de ilk defa gündemi muhalefetin belirlemesi, 'Erdoğan'ı yendiler' algısı, seçimi kazanma ümidini de artırmıştır. Bu sebeple sandığa gitme oranı da artmıştır. Sonuç olarak bugün ki oy oranlarının, seçim sandıklarına aynen yansıması durumunda TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçecektir."