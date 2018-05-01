YÖK, yeni kurulacak üniversitelerin öğrencilerinin hangi diplomayı alacağını açıkladı

YÖK, yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin, yazılı açıklama yaptı.
Yasa tasarısındaki ilgili madde ile mezuniyet belgeleri ve diplomaların, öğrenciler istediği takdirde kayıt olduğu üniversite yani halen öğrencisi olduğu üniversite adına düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu konu yasa ile güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yakın tarihte büyük bir üniversite ile ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği, durumun hiçbir şikayete konu olmadığı kaydedildi.
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