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    Yunanistan'ın midilli adasından Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacılara Frontex görevlileri eşlik ediyor

    AB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacı sayısı arttı, sınırdaki önlemler artırılmalı

    © REUTERS / Giorgos Moutafis
    Türkiye
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    AB yetkilileri, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların sayısında artış olduğunu açıkladı. AB Sınır Koruma Ajansı Direktörü Fabrice Leggeri, sınırdaki önlemlerin artırılmasını istedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında son haftalarda artış gözlemlendiğini söyledi.

    DW Türkçe'nin haberine göre, son dört ilâ beş hafta içinde yüzde 17 oranında daha fazla sığınmacının Türkiye'den Yunan adalarına geçtiğini belirten Leggeri, artışın sebebinin Türkiye'ye İran, Irak ve Suriye'den daha fazla sığınmacının gelmesi olduğunu kaydetti.

    Frontex'in verilerine göre Akdeniz rotası üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların çoğunluğu erkek.

    AB yetkilileri, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelenlerin yüzde 40'ını ailelerin oluşturduğunu belirtirken, Fas üzerinden gelenlerin ise neredeyse tamamının genç erkekler olduğunu aktarıyor.

    ‘KORUMA ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI'

    gözaltı - tutuklama
    © AA /
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    AB'nin dış sınırlarındaki koruma önlemlerinin artırılmasını talep eden Leggeri, aynı zamanda tutarlı bir sınır dışı uygulamasının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. AB'nin dış sınırlarının şu anda kontrol altında olduğunu ifade eden Leggeri, ancak göç baskısının hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekti.

    Leggeri, Ortadoğu'da korunmaya muhtaç hâlâ çok sayıda kişi olduğunu, Afrika'da da Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayan çok sayıda ekonomik göçmen bulunduğunu söyledi.

    Avrupa'nın ortak bir göç ve iltica politikasına ihtiyacı olduğunu ancak Frontex'in bu konuda yetkisi bulunmadığını ifade eden Leggeri, Avrupa genelinde şu anda geri gönderme kararlarının yüzde 40'ının uygulandığını ve bunun oldukça az bir oran olduğunu kaydetti.

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    Etiketler:
    Kaçak göçmen, AB, Frontex, Fabrice Leggeri, Yunanistan, Türkiye
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